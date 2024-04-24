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البورصة تهبط 3.21% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

06:03 م الأربعاء 24 أبريل 2024

مؤشر البورصة الرئيسي

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.21% عند 26488 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.49%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بـ 122.5 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بـ 98.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بـ 221.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 4.86% عند 26777 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

المؤشر الرئيسي للبورصة هبوط البورصة انخفاض مؤشر EGX70 الأسهم الصغيرة والمتوسطة
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