البورصة تهبط 3.21% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.21% عند 26488 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.49%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بـ 122.5 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بـ 98.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بـ 221.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 4.86% عند 26777 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.