خريطة الأسعار: تراجع اللحوم والعدس وارتفاع الدواجن والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار اللحوم، والزيت والفول، والعدس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

تراجع اللحوم والزيت والفول وارتفاع الدواجن بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

10.5 جنيه لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور الأحد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الأحد

صعود أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)