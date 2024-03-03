إعلان

BBC

اقتصاد مصر أفضل من فرنسا وبريطانيا.. تصريح أبوغزالة يثير الجدل على "إكس"

01:58 م الأحد 03 مارس 2024

طلال أبو غزالة رجل الأعمال الأردني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- منال المصري:

أثارت تصريحات طلال أبو غزالة رجل الأعمال الأردني حول الاقتصاد المصري حالة من الجدل بين المغردين على منصة "إكس" تويتر سابقا.

قال أبو غزالة، خلال مقابلة مع أحد القنوات العربية، إن وضع الاقتصاد المصري أفضل من بريطانيا وفرنسا اللذين يعدان من الـ 7 دول الكبار بأوروبا بمعايير الاقتصاد.

ورجح أنه خلال 10 سنوات القادمة ستصبح مصر من اقتصاديات أكبر 7 دول وفق اجتهاده، متوقعا أن تصبح الصين رقم واحد ثم أمريكا رقم اثنين والهند ومصر رقم 7.

وأضاف رجل الأعمال الأردني، أنه لا يجب النظر إلى جانب واحد في تقييم المعايير الاقتصادية لمصر بتراجع قيمة الجنيه بسبب نقص الدولار ولكن إلى كافة المقومات الاقتصادية.

وأضاف أبو غزالة أن بناء مصر بنية تحتية يعد ضرورة لازمة للازدهار، فإن الحكومات أمام خيارين إرضاء الشعب وتدمير مستقبله أو بناء مستقبل للأجيال القادمة قد يغضب منه حاليا لتكلفة بناء الخدمات فكل شيء له ثمن.

طلال أبو غزالة فرنسا بريطانيا منصة إكس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غرفة الجيزة: 5 آلاف جنيه تراجعا في العلف بعد انخفض الدولار بالأسواق

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* "اعتبار الأبيض فائزا".. قرار عاجل من كاف بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني
* التنفيذ على 39 جنيها.. سعر دولار السوق السوداء يواصل الانهيار
* النقل العام بالقاهرة: تغيير مواعيد الأتوبيسات في شهر رمضان بجميع الخطوط
* ظاهرة جوية صباحًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة
* البنك الأهلي يرفع سعر الفائدة 2% و3% على حسابات التوفير