سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع 35 جنيها ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب اليوم الأحد في مصر ببداية التعاملات، وتراجع الجرام 35 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1843 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 نحو 2370 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2765 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 3160 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 22120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2083 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بارتفاع 1.89% بنهاية الأسبوع، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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