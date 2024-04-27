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تعرف على سعر الذهب بحلول تعاملات مساء السبت

07:32 م السبت 27 أبريل 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم السبت بنهاية التعاملات، مقارنة بسعره في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قد تراجع 10 جنيهات مع بداية التعاملات مقارنة بسعره أمس، واستقر بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2067 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2338 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، بارتفاع بنسبة 0.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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