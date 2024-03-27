تراجع جديد لسعر الذهب اليوم الأربعاء مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات بشكل طفيف، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 45 جنيها مع بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2066 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا نحو 2192 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بزيادة 0.59%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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