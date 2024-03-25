ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.98% عند 29344 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 36.70 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب بقيمة 18.96 جنيه مليون، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 55.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة طفيفة 0.02% عند 29060 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع.