إعلان

BBC

تراجع جديد.. سعر الذهب ينخفض نحو 180 جنيهًا بتعاملات الجمعة

04:13 م الجمعة 22 مارس 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة، مجددا بحلول منتصف التعاملات، بنحو 60 جنيها للجرام ليعمق خسائره الصباحية ويتراجع الجرام خلال التعاملات بنحو 180 جنيها بشكل إجمالي منذ بداية تعاملات اليوم.

كان الذهب تراجع في التعاملات الصباحية بنحو 120 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 عند 1980 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2546 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2970 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 عند 3394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 23760 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2175 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بتراجع نحو 0.29% وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض كبير في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق الجمعة (موقع رسمي)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

دول عربية تدين الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات موسيقية بضواحي موسكو
* تقرير خطير من ناسا.. العالم مهدد بالغرق في الفيضانات
صحتك في رمضان.. علامات تظهر بعد تناول الطعام تكشف سرطان القولون
بعد رفع أسعار الوقود.. مصير التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات