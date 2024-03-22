تراجع جديد.. سعر الذهب ينخفض نحو 180 جنيهًا بتعاملات الجمعة

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة، مجددا بحلول منتصف التعاملات، بنحو 60 جنيها للجرام ليعمق خسائره الصباحية ويتراجع الجرام خلال التعاملات بنحو 180 جنيها بشكل إجمالي منذ بداية تعاملات اليوم.

كان الذهب تراجع في التعاملات الصباحية بنحو 120 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 عند 1980 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2546 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2970 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 عند 3394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 23760 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2175 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بتراجع نحو 0.29% وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب