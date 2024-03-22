محمد منصور أول مصري في المجلس الاستشاري لبنك أوف أمريكا العالمي

القاهرة - مصراوي:

اختير المهندس محمد منصور وزير النقل الأسبق في مصر ورئيس مجلسي إدارة مجموعة منصور، وأكاديمية "الحق في الحياة"، لعضوية المجلس الاستشاري الأعلى لبنك أوف أمريكا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد المهندس محمد منصور أول رجل أعمال مصري يتم اختياره لهذا المنصب في أحد أعرق وأكبر البنوك في الولايات المتحدة الأميركية، والذي تبلغ أصوله أكثر من 3 تريليون دولار.

يعمل المجلس الاستشاري الأعلى للبنك الذي يتكون من ثماني أعضاء على تقييم استراتيجيات البنك وتقديم الاستشارات اللازمة لتحسين الخدمات المالية التي يقدمها البنك للعملاء في أكثر من 150 دولة حول العالم.

وتم تصنيف مجموعة منصور المصرية ثالث أقوى شركة عربية ضمن قائمة فوربس للشرق الأوسط لعام 2024.

محمد منصور، هو رجل أعمال مصري ورئيس مجلس إدارة شركة Man Capital LLP، وهي شركة استثمارية مقرها لندن توفر رأسمال طويل الأجل ودعمًا استراتيجيًا للشركات والمؤسسات في مجموعة من القطاعات في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، وهي مجموعة عالمية تعمل في العديد من القطاعات والأسواق بما في ذلك السيارات وأسواق رأس المال والمستهلكون والتجزئة والمعدات الصناعية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والخدمات.