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تراجع حاد في سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات

12:03 م الجمعة 22 مارس 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب البوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية بشكل كبير مقارنة بأسعار أمس، وانخفض سعر الجرام نحو 120 جنيها.


أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 عند 2020 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2597 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3030 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 عند 3463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 24240 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2199 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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