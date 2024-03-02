ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت عن مستوياتها أمس، منها البوري، والكابوريا، والجمبري الصغير، والمكرونة السويسي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 73 و81 جنيها، بتراجع جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و115 جنيها بزيادة 10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 180 جنيها و420 جنيه، بزيادة 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و240 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و260 جنيها، بزيادة 15 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و150 جنيها، بزيادة 20 جنيها.