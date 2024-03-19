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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الثلاثاء

12:06 م الثلاثاء 19 مارس 2024

أسعار السمك اليوم

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كتب- أحمد والي:

يعرض مصراوي أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 61 و67 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 و390 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و240 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 80 و90 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي أسعار الأسماك سوق العبور

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