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سعر الذهب اليوم يرتفع 10 جنيهات مع بداية التعاملات

10:59 ص الثلاثاء 19 مارس 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2000 جنيه للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3000 جنيه للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3429 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2151 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 0.41%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب الذهب عيار 14 عيار 18 عيار 21

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