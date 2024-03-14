هبط 5 جنيهات.. سعر الذهب اليوم بحلول تعاملات المساء

كتب- أحمد والي:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس، بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمنتصف التعاملات، وتراجع سعر الجرام 5 جنيهات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الذهب تراجع في الصباح بنحو 125 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بقيمة 25 جنيهات بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1980 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 نحو 2546 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2970 جنيهات للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2160 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بتراجع 0.64%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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