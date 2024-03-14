سعر الذهب اليوم الخميس يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في منتصف التعاملات، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 125 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود التراجع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2000 جنيه للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2975 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3429 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2169 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 0.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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