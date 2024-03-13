سعر الذهب اليوم يهبط 30 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات، وتراجع الجرام 30 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2067 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2159 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 0.01%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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