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تراجع طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية تعاملات اليوم

10:55 ص الأربعاء 13 مارس 2024

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 32658 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 2.16% إلى مستوى 32661 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

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