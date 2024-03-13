تراجع طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 32658 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 2.16% إلى مستوى 32661 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.