تراجع طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية تعاملات اليوم
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كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 32658 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 2.16% إلى مستوى 32661 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.
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