تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12 مارس

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3506 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3620 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3167 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2715 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25336 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.