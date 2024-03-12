سعر الذهب اليوم يهبط 60 جنيها مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بنحو 60 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 2691 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3589 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2177 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بتراجع 0.29% في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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