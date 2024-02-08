تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ببداية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وهبط سعر الجرام نحو 50 جنيها مقابل نهاية تعاملات أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

جاء ذلك بعد زيادة سعر الذهب في بداية تعاملات أمس بقيمة 100 جنيه للجرام وذلك بعد ارتفاعه بقيمة مماثلة خلال اليوم السابق، وهو ما أرجعه نجيب إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب بعد التراجع الكبير في الأسعار خلال الأيام السابقة، وعودة سعر الدولار للزيادة في السوق الموازية.

وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى حدود 59 جنيها اليوم مقارنة بمستوى بين 54 و55 جنيها يوم الاثنين، وذلك بعد أن فقد نحو 18 جنيها من قيمته في الأيام الأولى من الأسبوع الحالي، ما دفع سعر جرام الذهب خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر لخسارة نحو 700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2400 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

زاد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2038 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مساء الأربعاء بارتفاع 2.01 دولار بنسبة 0.10% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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