سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع 25 جنيها مع بداية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وزاد الجرام 25 جنيها مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

يأتي ذلك بعد انخفاض سعر جرام الذهب بقيمة 150 جنيها خلال تعاملات أمس، ليصبح إجمالي التراجع خلال الأيام الخمسة الماضية نحو 700 جنيها، تأثرا بالتراجع الملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وفقد سعر الدولار في السوق الموازية نحو 18 جنيها من قيمته مسجلا نحو 54 و55 جنيها بتعاملات اليومين الماضيين مقارنة بنحو 73 جنيها في تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2283 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2936 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3400 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3914 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2025 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بزيادة 0.37 دولار بنسبة 0.02% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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