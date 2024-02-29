سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد سعر الجرام 20 جنيها، مقارنة بأسعاره في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العام للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وكان سعر الجرام عيار 21 تراجع في بداية التعاملات نحو 60 جنيها، وواصل تراجعه بقيمة 10 جنيهات في منتصف التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1980 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2546 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2970 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2048 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، بزيادة 0.68% وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب