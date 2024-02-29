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BBC

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

11:56 ص الخميس 29 فبراير 2024

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 51368 جنيها، بتراجع 393 جنيها.

سعر طن حديد عز: 53558 جنيها، بتراجع 751 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2369 جنيها، بتراجع 33 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت مركز معلومات مجلس الوزراء الحديد الاستثماري

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