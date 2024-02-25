هبوط كبير في أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الحديد بشكل كبير في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما صعد سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 54222 جنيها، بتراجع 2328 جنيها.

سعر طن حديد عز: 55820 جنيها، بتراجع 1795 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2345 جنيها، بزيادة 85 جنيها.