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اتحاد مستثمري المشروعات: "رأس الحكمة" فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة

04:33 م السبت 24 فبراير 2024

مشروع رأس الحكمة

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القاهرة- مصراوي:

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة بسرعة إعداد خطة متكاملة لتطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية لتوريد مستلزمات مشروع مدينة رأس الحكمة بالمواصفات والجودة المطلوبة بدلا من استيرادها من الخارج.

وأشار الاتحاد، في بيان له اليوم السبت، إلى أن هذا المشروع يعد فرصة ذهبية لتطوير الشركات المحلية ودفع عجلة الإنتاج.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة القابضة "ADQ" الإماراتية، والتي سيتم من خلالها ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.

وقالت الشركة الإماراتية، في بيان لها أمس، إنه من المتوقع أن تجذب المدينة الجديدة، البالغ مساحتها نحو 170 مليون متر مربع، استثمارات بقيمة أكثر من 150 مليار دولار.

وقال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في بيان الاتحاد اليوم، إن إعلان شركة أبو ظبي التنموية القابضة"، الشريك الإماراتي للمشروع، عن توقعاتها بجذب 150 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة يجب دراسته بعناية لبحث كيفية توجيه تلك الأموال إلى السوق المحلي، وتشغيل قطاع كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن قطاع الصناعة المحلية يجب أن يستحوذ على 30 مليار دولار على الأقل من هذا المشروع.

وأوضح أنه يجب تجهيز قواعد بيانات دقيقة باحتياجات المشروع من كافة المنتجات ومواصفاتها وجودتها العالمية المطلوبة بدءا من الأسلاك والكابلات الكهربائية وحتى الأثاث الفندقي والسياحي والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية وأدوات الطعام وغيرها، وإعلانها لتكون حافزا لكل الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل، وتطوير منتجاتها حسب المواصفات الدولية.

رأس الحكمة اتحاد مستثمرى المشروعات رئيس الوزراء هيئة المجتمعات العمرانية

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