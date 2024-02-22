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BBC

7 جنيهات ارتفاعا متوسط أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

11:53 ص الخميس 22 فبراير 2024

الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 117.58 جنيه، بزيادة 7.7 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.71 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 127.22 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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