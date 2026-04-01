انخفضت أسعار العدس، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، والمكرونة، واللحوم، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.51 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 61.87 جنيه، بزيادة 1.33 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.48 جنيه، بزيادة 1.3 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.92 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 33.95 جنيه، بزيادة 75 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.28 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.62 جنيه، بتراجع 2.2 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.54 جنيه، بتراجع 10 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.47 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 412.93 جنيه، بزيادة 7.34 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.6 جنيه، بتراجع 92 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.24 جنيه، بزيادة 27 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.95 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 134.84 جنيه، بتراجع 10.24 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 262.83 جنيه، بتراجع 18.58 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.42 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 97.39 جنيه، بتراجع 5.64 جنيه.