82 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الخميس

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 76 و82 جنيها،.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و125 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و250 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و140 جنيها.