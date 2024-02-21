تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 21 فبراير



القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4033 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4090 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3578 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3067 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28628 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.