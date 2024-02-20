تراجع أسعار اللحوم والفول والزيت وزيادة الجبن والمسلى بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفول، والزيت، والعدس، واللحوم، واللبن السائب في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي والأبيض، والمسلى الصناعي اليوم بالأسواق، وفقا لبيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.11 جنيه، بزيادة 23 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 56.35 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.78 جنيه، بتراجع 67 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 97.42 جنيه، بتراجع 7.45 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 44.37 جنيه، بزيادة 43 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.16 جنيه، بتراجع 52 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 74.46 جنيه، بتراجع 2.29 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.15 جنيه، بزيادة 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 125.12 جنيه، بتراجع 3.67 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 381.76 جنيها، بتراجع 10.57 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.08 جنيه، بتراجع 51 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 33.31 جنيه، بزيادة 87 قرشا.

كيلو الفول السائب: 53.76 جنيه، بتراجع 1.94 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 142.37 جنيه، بزيادة 3.1 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 261.33 جنيه، بزيادة 8.64 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.14 جنيه، بتراجع 1.36 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 105.31 جنيه، بزيادة 2.33 جنيه.