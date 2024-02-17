هيئة الاستثمار تبحث إقامة منطقة استثمارية للصناعات الصغيرة في السويس

كتب- مصطفى عيد:

بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، ومحافظ السويس، اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، إقامة منطقة استثمارية جديدة خاصة بالصناعات الصغيرة المغذية للمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها حسام هيبة بالمناطق الحرة العامة بمحافظة السويس، لمتابعة توسعات الشركات العاملة بها وتسهيل عملها، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم السبت.

وتضم محافظة السويس ثلاث مناطق حرة عامة بمواقع بور توفيق والأدبية وعتاقة، نظراً لأهمية الموقع الجغرافي بالمحافظة كبوابة جنوبية لقناة السويس، ووفرة الموارد الطبيعية والبشرية.

وافتتح الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال الجولة، خط الإنتاج الجديد لشركة جلاكسي للكيماويات، بالمنطقة الحرة بعتاقة، بتكلفة استثمارية 5.5 مليون دولار، ما يساهم في تعزيز صادرات مصر من البتروكيماويات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

كما زار هيبة مصانع مجموعة "بيم كونسوليديتد " لإنتاج مواد البناء، وبحث مع الرئيس التنفيذي للشركة، فيليكس مورال، الخطط التوسعية لشركات المجموعة، مثل "إيكوبات للتنمية الصناعية" و"سينوبات لتصنيع مواد البناء".

ومن أهم هذه الخطط تطوير مواد بناء صديقة للبيئة، وزيادة حصة صادرات المجموعة من 30% من الإنتاج حالياً إلى 50% في السنوات المُقبلة.

وأكد فيليكس مورال على جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار، ما أدى إلى تطور حجم الشركة منذ بداية عملها في مصر في عام 2016، لتبلغ قيمة استثمارات الشركة وأصولها بمصر حالياً حوالي ملياري جنيه، لتصبح أكبر منتج للجبسن بورد في مصر.

وفي نهاية الجولة نظمت هيئة الاستثمار اجتماعاً ضم حسام هيبة ومستثمري المناطق الحرة الثلاث بالسويس، والذي تضمن مناقشة سُبل تطوير العمل داخل المناطق الحرة، والتحديات التي تواجه المستثمرين.

وعرض رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، آخر الإجراءات المُحفزة للاستثمار التي اتخذتها الهيئة، ومن أهمها إتاحة التأسيس الإلكتروني للشركات، وخفض عدد المستندات اللازمة لتأسيس وتشغيل الشركات، مؤكدا انفتاح الحكومة على مقترحات مجتمع الأعمال لتطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة ببيئة الاستثمار.