إعلان

BBC

موقع رسمي: ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

11:33 ص الجمعة 16 فبراير 2024

أسعار الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 115.09 جنيه، بزيادة 57 قرشا، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 102.96 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 126.5جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية بوابة أسعار مجلس الوزراء مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أمطار على القاهرة.. الأرصاد: خلايا رعدية عملاقة تؤثر على الإسكندرية
دفن اضطراري.. حرب إسرائيل على الجثث غزة
الرئيس السيسي يُحذر من خطورة التصعيد في غزة.. ويؤكد ضرورة تفعيل مسار حل الدولتين