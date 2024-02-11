مصر وبلغاريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الغاز الطبيعي

كتب- أحمد والي:

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورومين راديف، وزير الطاقة البلغاري، مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر وبلغاريا في مجال الغاز الطبيعي، وفقا لبيان صادر من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وتهدف مذكرة التفاهم، الموقعة على هامش الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين مصر وبلغاريا، إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون في أنشطة الغاز الطبيعي، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي العلمي والفني والتكنولوجي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتخزينه ونقله وإسالته.

وووفقا للبيان، تنص مذكرة التفاهم على إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الخبراء والفنيين من الجانبين للإسراع باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمجالات التعاون الواردة بمذكرة التفاهم.

ومن المقرر أن يشارك وزير الطاقة البلغاري في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2024)، في نسخته الجديدة بعد تحوله من مؤتمر للبترول إلى مؤتمر للطاقة المقرر عقده خلال الفترة من 19 – 21 فبراير 2024، بحسب البيان.