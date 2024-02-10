"UCC" للتكويد تستهدف الاستحواذ على 15% من السوق عالميا بنهاية 2024

كتب- علاء حجاج:

قال الدكتور حسن علي، الرئيس التنفيذي لشركة UCC العالمية للتكويد، إن شركته تستهدف الاستحواذ على حصة من سوق التكويد العالمية تبلغ 15% بنهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 45% خلال 5 سنوات.

وأضاف رئيس شركة UCC، في تصريحات لمصراوي، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق نشاط الشركة بمصر، أن قيمة السوق العالمية لهذه الصناعة تصل إلى نصف مليار دولار، وينمو بمعدل من 20 إلى 25% سنويا، بينما تسيطر عليه شركة واحدة مستحوذة على حصة تبلغ 96%، إلى جانب شركة أخرى صغيرة تستحوذ على 4%.

وأشار إلى أن شركته تعقد شراكات في أكثر من 32 دولة حول العالم لاستخدام حلول الشركة في التكويد سواء من خلال الباركود أو الـ QR كود، 12 دولة منها في أوروبا مثل "ألمانيا - فرنسا - إيطاليا"، بالإضافة إلى دول كبرى خارج القارة العجوز مثل اليابان وسنغافورة والبرازيل، وكذلك دول منطقة الخليج.

وتستهدف الشركة زيادة عدد الدول التي تقدم خدماتها بها لأكثر من 70 دولة بنهاية العام الجاري.

كانت شركة UCC تأسست العام الماضي برأسمال مصري في بريطانيا، من خلال 3 رجال أعمال مصريين.

وأوضح حسن علي أن الشركة تعمل على تقديم خدماتها لأكثر من 45 منطقة صناعية بمصر، وتستهدف تقديم خدماتها بقطاعات الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.

كانت شركة UCC العالمية للتكويد أعلنت إطلاق خدماتها في مصر أمس الأول، والتي تتضمن تقديم خدمات الباركود الذي يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمنتج المطلوب، إلى جانب تقديم خدمات رمز الاستجابة السريع QR Code، الذي يعمل على تخزين العديد من المعلومات كالأرقام والحروف.

وشدد الرئيس التنفيذي للشركة على أهمية عملية التكويد في تتبع المنتجات، حيث يتيح السيستم الخاص بالشركة معرفة وتتبع كل منتج رسمي مصنوع في أي بلد من وقت خروجه من المصنع حتى وصوله للمستهلك، الأمر الذي يمنح الجهات الرسمية مزيدا من الحوكمة للسوق.

وأكد أن شركته تتخذ من مصر مركز لإدارة عملياتها بالأسواق المختلفة، بحيث تتم عملية تحصيل المدفوعات الخاصة بالشركة من عملائها بمختلف دول العالم في مصر، ما يدعم توجه الدولة في زيادة الحصيلة الدولارية، فضلا عن الاحتفاظ بمراكز البيانات داخل مصر.

بالإضافة إلى ذلك أن الشركة تقدم تقنية الـ RFID، وتعني تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو، وتعتمد على استخدام ملصقات ذات رقم كود مسلسل للتعريف بالمنتج، بالإضافة إلى معلومات تسجل على شريحة أو رقاقة دقيقة ملحقة بهواني antenna لكي يستطيع استقبال وإرسال البيانات والمعلومات من خلال موجات الراديو.

وخلال المؤتمر وقعت الشركة بروتوكول تعاون مع شركة Digital Business Solution (DBS) للعمل في مشروعات الحلول التعريفية والترميز الدولي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما وقعت الشركة بروتوكول تعاون ونقل خبرات مع شركة DI Consulting Gmph، لتطوير أنظمة التتبع Track and Trace للهيئات والحكومات لضبط ومراقبة ومتابعة حركة المنتجات الطبية والغذائية.