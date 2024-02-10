ارتفاع أسعار الأرز وتراجع السكر واللحوم بالأسواق السبت (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الأرز والفول في الأسواق اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجعت أسعار اللحوم الطازجة والسكر، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 36.13 جنيه، بزيادة 81 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 60.13 جنيه، بزيادة 3.1 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.67 جنيه، بتراجع 96 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 99.98 جنيه، بزيادة 3.13 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 39.66 جنيه، بتراجع 5.43 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.3 جنيه، بتراجع 49 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 72.8 جنيه، بتراجع 67 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة):6.1 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 372.7 جنيه، بتراجع 72 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 113.29 جنيه، بارتفاع 1.16 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 32.38 جنيه، بتراجع 56 قرشا.

كيلو الفول السائب: 51 جنيه، بتراجع 49 قرشا.

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كيلو الجبن الأبيض:144.43 جنيه، بارتفاع 11.3 جنيه.

كيلو الجبن الرومي:254.5 جنيه، بارتفاع 13.65 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.18 جنيه، بارتفاع 1.24 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 108.53 جنيه، بارتفاع 9.18 جنيه.