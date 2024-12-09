نجيب ساويرس يحدد: متى نقلق من ارتفاع سعر الدولار؟

كتبت- دينا خالد:

قال رجل الأعمال، نجيب ساويرس، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من 49.5 إلى 50.5 لا يدعو للقلق، مضيفا أن ما قد يثير القلق هو الوصول إلى مستويات 60 أو 70 جنيه.

وأضاف ساويرس، في مقابلة مع "العربية"، أن الاقتصاد المصري يحتاج لتسريع وتيرة الخصخصة وتكرار نموذج مشروع رأس الحكمة، وتحويل ودائع دول الخليج في البنك المركزي إلى أصول داخل مصر.

وحول تعويم الجنيه، ذكر ساويرس، أن مشكلته في انخفاض الجنيه لحدود غير طبيعية، بالإضافة إلى مشكلة أخرى قد تواجه المصنعين أو المستوردين في عدم توافر نقد أجنبي في البنوك لكي يستورد الخامات الأساسية، مؤكدا أن هذا ما يجب علاجه بفتح السوق وترك الجنيه والدولار للعرض والطلب.

وتابع ساويرس: "هناك غلطة أساسية في إدارة هذا الملف "التعويم".. بيخافوا من السعر.. لذا يتجه الناس للسوق السوداء".

وحول القيمة العادلة للجنيه، قال ساويرس، إن قيمة الجنيه مقابل الدولار حاليا عند المستويات المتداولة بين 50 إلى 60 جنيها، وهذه قيمته الطبيعية.

وأشار ساويرس، إلى أهمية تحسين المناخ السياحي بما يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى فنادق جديدة إلى تسهيل دخول وخروج السياح في المطارات، مؤكدا على أهمية خصخصة المطارات بشكل سريع.