سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2484 جنيها للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3193 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 21 إلى 3725 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4258 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42 % إلى نحو 2644 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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