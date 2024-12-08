سعر الذهب اليوم في ببداية التعاملات الصباحية اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، ببداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه بالتعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2460 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3163 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3690 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4218 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 29520 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.6% إلى نحو 2633 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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