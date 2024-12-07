خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والدواجن وارتفاع اللحوم والذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، بينما ارتفعت أسعار الزيت، واللحوم، والسكر، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما واصلت أسعار الذهب الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت ( موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الزيت واللحوم والسكر في الأسواق اليوم السبت

6.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

74 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت