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انخفاض أسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت ( موقع رسمي)

10:09 ص السبت 07 ديسمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- آية محمد :

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36642.86 جنيه، بتراجع 1054.6 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39220 جنيه، بتراجع 560.62 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3003 جنيه، بزيادة 256.12 جنيه.

أسعار الحديد حديد عز الأسمنت
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