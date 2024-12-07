سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- آية محمد :

ارتفع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت بنحو 3 جنيهات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2455 جنيها للجرام

وصعد الذهب عيار 18 إلى 3156 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 21 إلى 3683 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4209 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29464 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06 % إلى نحو 2633 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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