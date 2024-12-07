ارتفاع أسعار الزيت واللحوم والسكر في الأسواق اليوم السبت

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار العدس، والفول، والزيت، والسكر، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والجبن الأبيض، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.2 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 64.17 جنيه، بزيادة 11.49 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.74 جنيه، بتراجع 22 قرشًأ.

لتر زيت عباد الشمس: 93.5 جنيه، بزيادة 6.24 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 39.14 جنيه، بزيادة 3.44 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.2 جنيه، بزيادة 79 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 64.86 جنيه، بزيادة 3.13 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.45 جنيه، بتراجع 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 112.93 جنيه، بزيادة 11.26 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 415.31 جنيه، بزيادة 2.45 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.53 جنيه، بتراجع 1.51 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.23 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه

كيلو الفول السائب: 45.83 جنيه، بزيادة 75 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 125.82 جنيه، بتراجع 13.57 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 255.3 جنيه، بزيادة 1.07 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.19 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 117.84 جنيه، بزيادة 14.88 جنيه.