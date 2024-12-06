خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والأسمنت وارتفاع اللحوم والدواجن والذهب

كتبت- آية محمد :

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والبيض، والسمك البلطي، بينما انخفضت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

ارتفاع الليمون والخيار.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الدقيق واللحوم وانخفاض الأرز والفول في الأسواق اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة