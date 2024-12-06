سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، وزاد الجرام بنحو 9 جنيهات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2464 جنيها للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3168 جنيها للجرام.

وارتفع الذهب عيار 21 إلى 3697 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4225 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29576 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10% إلى نحو 2634 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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