ارتفاع الليمون والخيار.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد :

ارتفعت أسعار الخيار، والليمون البلدي، والفلفل الرومي والحامي، والباذنجان البلدي، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والموخية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر بين 10 جنيهات و 13 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 12 و 18 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 11 و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الملوخية بين 7 جنيهات، و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 15 و23 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 11 و17 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات.

يوسفي بين 5 جنيهات و 11 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 17 و33 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.