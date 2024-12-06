ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه أمس، بينما تراجع سعر السمك المكرونة السويسي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.



أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و74 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 100 جنيه، بتراجع 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 300 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيها.