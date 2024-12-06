ارتفاع أسعار الدقيق واللحوم وانخفاض الأرز والفول في الأسواق اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدقيق، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار الأرز، والفول، والعدس، وزيت الذرة، و، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.94 جنيه، بتراجع 1.22 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 52.68 جنيه، بتراجع 2.53 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.96 جنيه، بزيادة 1.91 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.26 جنيه، بزيادة 95 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.7 جنيه، بتراجع 65 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.41 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 60.62 جنيه، بتراجع 5.14 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.52 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 101.67 جنيه، بتراجع 1.26 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 412.86 جنيه، بزيادة 12.46 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.04 جنيه، بزيادة 3.31 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.28 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

كيلو الفول السائب: 45.08 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 139.39 جنيه، بزيادة 5.23 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 254.23 جنيه، بتراجع 9.59 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.29 جنيه، بتراجع 99 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 102.96 جنيه، بزيادة 9.8 جنيه.