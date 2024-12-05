تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4230 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4259 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3727 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3194 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29816 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.