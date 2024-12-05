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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض والذهب

02:43 م الخميس 05 ديسمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والبيض، والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد و الأسمنت بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفاع الخيار والبطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الخميس

سعر الذهب يواصل الارتفاع خلال منتصف تعاملات الخميس

خريطة الأسعار أسعار اللحوم الدواجن البيض الذهب
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