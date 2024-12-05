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ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

09:49 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 165.94 جنيه، بزيادة 2.12 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 171.49 جنيه، بزيادة 82 قرشا.

أسعار البيض ارتفاع أسعار البيض البيض البلدي
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